شباب الخليل يعزز صدارته لدوري المحترفين

وطن: عزز فريق شباب الخليل صدارته لدوري المحترفين بكرة القدم في الضفة الغربية المحتلة بعد الفوز المستحق مساء الخميس على مضيفه مركز الأمعري برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على إستاد فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة القدس المحتلة في إطار لقاءات الأسبوع 15 للبطولة.

ورفع شباب الخليل رصيده إلى 34 نقطة، مقابل 24 نقطة لفريق الأمعري في المركز الرابع.

وسجل رباعية شباب الخليل عدي خروب في الدقيقة 48, وداوود سرحان بالدقيقة 57, وخلدون الحلمان في الدقيقة 61, ومحمد يامين بالدقيقة 80.