كتب: وليد البايض

لست متأكدا ان عنوان هذا المقال سليم ام لا وهل بالفعل يستوجب اليوم في ظل هذه التحضيرات للاستحقاق الديمقراطي أن نقول ماذا تريد فتح؟ او الأدق والطبيعي أن يكون السائل هو الجمهور الانتخابي والسؤال الأدق "ماذا نريد من فتح؟" لكن بما أن الواقع ليس بواقعي والأمور ليست بمسارها الصحيح وتراكمات المرحلة الماضية اثقلت كاهل الحركة وعصفت بها في ميادين التيه وأغرقتها في بحر مطلاطم الأمواج.

وبما أنها وصلت لمرحلة احتاجت بها جماهيرها التي مازالت وفية رغم تعدد المشارب وتنوع الغضب من النهج الذي اوصلها الى هذا الحال فإنني أرى وأدرك أن فتح كأي شخص طبيعي او مؤسسة او حزب سياسي يريد خوض الاستحقاق الديمقراطي لا يفكر الا بالفوز من أجل البقاء على قيد الحياة السياسية وهناك كثير من الأسباب التي تدعو فتح ام الجماهير أن تدرس المرحلة جيدا كي تنتصر في هذه الانتخابات القادمة.

فتح وناهيك عن تياراتها المتنازعة وتعدديتها الايجابية والتي ميزتها واعطتها كل هذا الزخم منذ انطلاقتها الى يومنا هذا اصبح فيها الآن جيش من المنسيين المقهورين والذين هم أكثر انتماء واخلاصا لفتح الفكرة الوطنية الجامعة لكنهم اليوم يشعرون ان هناك فرصة حقيقية لكي يعودوا الى ذاكرة الحركة التي تجاهلتهم كثيرا ويعتقد هذا الجمع الغفير انه قد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة من أجل استعادة دور حركتهم الحقيقي الذي لا يستثني وجودهم ودورهم التاريخي في الحفاظ على مبادئ حركتهم حارسة الحلم والقضية، هؤلاء من عانوا التجاهل والتهميش والاقصاء وركب عليهم الكثير من المارقين الانتهازيين والمتسلقين، رغم معاناة هذا الجيش الا انه يدرك ويصر على انتصاره لحركته ووقوفه معها، لكن وهنا اللكن كبيرة وثقيلة على كادر الحركة والتي تحمل في ثناياها الكثير.

المهم والاهم هل تسطيع قيادة الحركة وفي هذا الوقت الضيق ان تلم شتاتها وتخرج بقائمة ترضي هذا الجيش ام ان خيار تعدد القوائم الفتحاوية هو الخيار الامثل والاسلم لكي يستطيع لم شمل هذه المشارب؟

اذا كانت فتح الرسمية وهي تدرك خطورة الموقف ودقة المرحلة وجب عليها أن تتوخى اعلى درجات الحذر والانتباه والدقة والعمل السريع على لم الشمل الداخلي ان استطاعت، وباعتقادي ان هذا الوضع صعب بل صعب جدا، وبالتالي لا ارى ان هناك مشكلة بل اعتقد انه حل ان تتشكل قائمة أخرى تمثل هذا الجيش المؤثر في قواعده ويحمل فتح الديمومة الى قبة المجلس لتكون بداية للم الشمل الداخلي في إطار الديمقراطية وتعددية فتح المتميزة والتي جعلت منها صمام أمان للقضية والوطن.

هل الرسالة التي اوصلتها قيادة الحركة الى جماهيرها التي حددت ضوابط على المرشحين ومنع مجموعة من حامليه المسؤوليات بالترشيح كافية رغم ايجابيتها؟ وهل الآليات المطروحة حاليا لاختيار المرشحين من خلال الأقاليم تساهم في تقليص الفجوة واقناع القاعدة رغم عدم المعرفة بالمعايير والمواصفات التي ستحدد من هو مرشح الحركة؟ هل من سيقوم ويطرح الان تشكيل قائمة أخرى يملك نهج واسلوب وطريقة مغايرة لاختيار مرشحين يقتنع بهم الجمهور الانتخابي ام انه مجرد معارضة انتقامية؟ وهنا بالتأكيد لن يكون العنوان هو التغيير المنشود هنا وجب على من يحمل الراية سواء قيادة رسمية او عناوين فتحاوية اخرى ان تعي أن المطلوب هو الذهاب الى هم الناس والوطن واختيار من يحمل ويمثل هذا الهم بطرق يقبلها الناس اولا ولا تفصل على مقاسات، فالحالة القادرة على الاستنهاض لم توجد بعد كمنظومة حقيقية لها ثقل الا ان المبادرة لذلك هو بداية لا اعتقد انها ستنتهي عند حدود التشريعي.

المطلوب الآن ان يتم استدعاء من هو قادر على التشخيص والتحليل والعقول الوازنة من أجل محاولة لإيجاد مخرج يرضي الجميع ويكون هدفه الأسمى فتح الفكرة والدور وليس فتح الشخوص.