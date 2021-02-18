محمد صلاح سيكون ضمن الأفضل في تاريخ "البريمير ليغ"

وطن: صرح مدافع فريق مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، ريو فرديناند، بأن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، سيكون أحد أفضل اللاعبين والهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشاد ريو فرديناند، المحلل الرياضي حاليا في قنوات "بي.تي" الرياضية، بمحمد صلاح، بعد تألقه مع ليفربول خلال مباراته أمام مضيفه لايبزيغ الألماني (2-0)، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، بتسجيله الهدف الأول "للريدز".

وقال ريو فرديناند: "محمد صلاح قدم أداء رائعا جداً أمام لايبزيغ، وسجل هدفا جميلا، ليؤكد من جديد أنه لاعب لديه إمكانيات فنية عالية".

وتابع: "الأفضل في محمد صلاح أنه يحافظ على مستواه حتى الآن مع مرور السنوات، فهو يحافظ على مستواه في إنجلترا منذ 4 أو 5 مواسم، وليس أي لاعب يستطيع فعل ذلك، اللاعبون الكبار فقط هم من ينجحون في البقاء لعدة سنوات على نفس المستوى".

وأشار إلى أن: "محمد صلاح لا يزال قادرا على تسجيل المزيد من الأهداف، وسيكون أحد أفضل اللاعبين والهدافين في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز".

يذكر أن النجم المصري سجل 24 هدفا في 34 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي مع ليفربول حتى الآن، ليتجاوز عدد الأهداف التي سجلها الموسم الماضي، مع حامل لقب بطل "البريميرليغ"، حيث أحرز صلاح في الموسم الماضي، 23 هدفا في جميع المسابقات خلال 48 مباراة.

يذكر أن الموسم الجاري هو الرابع لمحمد صلاح (28 عاما) مع فريق ليفربول، منذ أن انتقل إلى صفوف "الريدز" قادما من روما الإيطالي في يونيو 2017، مقابل 42 مليون يورو.