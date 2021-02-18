"فيسبوك" يصعد معركته مع أستراليا بحجب جميع المحتويات الإخبارية ورفض الدفع للناشرين

وطن: في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، قامت منصة فيسبوك الخميس بحجب جميع الصفحات والمواد الإخبارية لوسائل الإعلام المحلية والعالمية في أستراليا، ردا على مشروع قانون من المتوقع أن يقره البرلمان الأسترالي، يلزم العملاقين الأمريكيين فيسبوك وغوغل بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع المواقع الإخبارية أو الخضوع للتحكيم الإجباري للموافقة على مقابل المحتوى الإخباري. وسيلزم هذا القانون الشركتين بدفع مبلغ من المال لوسائل الإعلام الموجودة على منصته.

واعتبر فيسبوك في بيان له أن "مشروع القانون المقدم من السلطات لم يتمكن من فهم طبيعة العلاقة بين منصة فيسبوك والناشرين". مضيفا: "خلافا لاعتقاد البعض، لا يقوم فيسبوك بسرقة المحتويات الإخبارية. بل إن الناشرين هم من يختارون طوعا مشاركة هذه المواد على المنصة".

ماذا تعني هذه الخطوة عمليا بالنسبة لمستخدمي فيسبوك؟

رغم أن فيسبوك أوضح أن المواد الإخبارية لا تمثل سوى 4% فقط من مجمل ما يتصفحه المستخدمون يوميا، إلا أن هذه الخطوة لها تأثير فعلي على رواد الإنترنت.

أولا، عند دخول أي مستخدم في أستراليا إلى صفحة تابعة لوسيلة إعلامية (محلية أو عالمية) سيلاحظ أن الصفحة خالية تماما من أي مضمون. حتى أن صفحة فيسبوك عينها ستكون خالية من أي مضمون في أستراليا.

إلى ذلك، لن يتمكن هؤلاء المستخدمون أيضا من مشاركة رابط لأي موقع إخباري على صفحاتهم الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع مستخدمي فيسبوك حول العالم لن يتمكنوا من الآن وصاعدا من رؤية محتوى إخباري صادر عن وسيلة إعلامية أسترالية.

كما قام فيسبوك في الساعات الأولى بحجب الصفحات التابعة للحكومة الأسترالية، إلا أنه سمح بإعادة بعضها بعد كثرة الاستنكارات التي طالته نظرا لأهمية هذه الصفحات في إيصال معلومات حيوية للمواطنين خصوصا تلك المتعلقة بفيروس كورونا أو أحوال الطقس.

"مخاوف متزايدة من سلوك شركات التكنولوجيا الكبرى"

وسرعان ما أثارت الخطوة انتقادات منتجي الأخبار والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وكتب رئيس الوزراء سكوت موريسون على صفحته على فيسبوك "تصرفات فيسبوك لإلغاء الصداقة مع أستراليا اليوم، بقطع المعلومات الأساسية عن خدمات الصحة والطوارئ، متعجرفة ومخيبة للآمال" مستخدما تعبير إلغاء الصداقة الذي يشير لتوقف شخص ما عن متابعة صفحة شخص آخر على فيسبوك.

وقال موريسون "ستؤكد هذه الإجراءات فقط المخاوف التي يعبر عنها عدد متزايد من الدول بشأن سلوك شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعتقد أنها أكبر من الحكومات وأن القواعد ينبغي ألا تنطبق عليها".

هل تخلى غوغل عن حليفه في هذه المعركة؟

ورغم أن فيسبوك لم يدخل هذه المعركة وحيدا في البداية، إلا أن غوغل لم يجار حليفه في خطواته التصعيدية. فقد قام محرك البحث الأشهر بعقد اتفاقيات مع مواقع إخبارية عدة في الأيام الماضية. رغم أن غوغل كان قد هدد في وقت سابق بحجب المواقع الإخبارية من الظهور لديه.

كما أن غوغل امتنع عن التعليق على قرار فيسبوك الخميس بشأن أستراليا.

دول أخرى تراقب عن كثب ما يحدث في أستراليا

من جانب آخر، تراقب دول عدة عن كثب الصراع الدائر بين أستراليا وشركات التكنولوجيا العملاقة رغبة منها في اللحاق بها إذا ما تمكنت أستراليا من كسب رهانها.

فقد أيد وزير كندي القانون المقترح في أستراليا ودعا غوغل وفيسبوك إلى دفع أموال للناشرين في بلاده. إلى ذلك، أشار عضو في البرلمان الأوروبي إلى أنه يريد إدراج تدابير مماثلة في تشريعات الاتحاد الأوروبي المقبلة.

وقد وضع العديد من المحللين خطوة فيسبوك التصعيدية هذه في إطار رغبة دول أخرى إقرار قوانين مماثلة، وهو ما لا يرديه فيسبوك.

لكن المفاوضات مستمرة حتى الآن بين فيسبوك والسلطات الأسترالية ومن غير الواضح كيف ستتجه الأمور بعد هذا التصعيد.

(فرانس 24)