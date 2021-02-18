إصابة مسن باصطدام مركبته بجدار جنوب الخليل خلال اعتداء للمستوطنين

وطن: أصيب مسن، اليوم الخميس، برضوض إثر اصطدام مركبته بجدار خلال اعتداء للمستوطنين في أم الخير شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد فؤاد العمور من لجنة الحماية والصمود بمسافر يطا، بأن المسن إبراهيم عيد الفقير (60 عاما) من قرية أم الخير شرق يطا أصيب برضوض، بعد اصطدام مركبته بجدار، جراء قيام أحد المستوطنين من مستوطنة "ماعون"، المقامة عنوة على أراضي المواطنين، باعتراض مركبته وحرفها عن مسارها ما أدى لاصطدامها بجدار قريب، ولاذ المستوطن بالفرار من المكان.