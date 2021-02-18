"داخلية غزة" تقرر إعادة فتح صالات الأفراح والنوادي الرياضية

وطن: أعلنت الداخلية في قطاع غزة عن إعادة فتح صالات الأفراح والنوادي الرياضية وفق ضوابط محددة.

وقالت في بيان لها مساء اليوم الخميس، إنه "في إطار استمرار استقرار الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التخفيفية الآتية اعتباراً من الأحد المقبل 21 فبراير".

وأوضحت أنه تقرر إعادة فتح النوادي والصالات الرياضية "الجيم" وفق البروتوكول الخاص بذلك.

كما تقرر إعادة فتح صالات الأفراح التي تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، وفق البروتوكول الخاص المتفق عليه بين وزارتي الداخلية والصحة، وهيئة أصحاب المطاعم والفنادق.

وذكرت أن المباحث العامة ستقوم بتحرير تعهدات خطية بحق أصحاب تلك المنشآت، بالالتزام بالبروتوكولات الخاصة بإعادة تشغيلها، وستتابع تنفيذ ذلك، وكلّ من يخالف ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.