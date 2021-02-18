وصول وفد من "فتح" إلى غزة لمتابعة العديد من القضايا التي تخص الحركة

وطن: وصل قطاع غزة المحاصَر، اليوم الخميس، وفد من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عبر معبر بيت حانون "إيرز"، قادما من رام الله، بعد يوم من وصول عضو اللجنة روحي فتوح للقطاع المحاصر.

وقال المكتب الإعلامي للمعبر، في تصريح مقتضب، إن "عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح، إسماعيل جبر، وصبري صيدم، وصلا المعبر في طريقهم لغزة".

وأوضح صيدم في حديثه لصوت فلسطين، أن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من القضايا، أهمها العملية الانتخابية ولقاء الأطر الحركية في غزة للاطلاع على مجريات الأمور، والمشاكل الموجودة والتحديات التي تواجه تنفيذ الانتخابات، واستكمال كامل الإجراءات المطلوبة.