حنا ناصر: تغيير بعض مراكز اقتراع الناخبين يعتبر "جريمة انتخابية".. والهواتف التي تدخّلت حُولت للنائب العام

وطن: أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر مساء اليوم الأربعاء، أن ما جرى بشأن تغيير بعض من مراكز اقتراع الناخبين يعتبر جريمة انتخابية، مشيراً إلى أن طواقم اللجنة تمكنت الوصول إلى الهواتف التي قامت بذلك.

وقال ناصر خلال مؤتمر صحفي، إن أرقام الهواتف المستخدمة في الجريمة، تم تقديمها إلى النائب العام، مشدداً على أن اللجنة لن تسكت على مثل هذه الجريمة.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات، أن "ما حصل قبل يومين ليس اختراقا، ولكن قام بعض الأشخاص بالتدخل في سجل الناخبين وغيروا أمكان اقتراع بعض الأشخاص من مكان إلى آخر".

وأكد على أن لجنة الانتخابات بأجهزتها وكفاءاتها تمكّنت خلال دقائق من ضبط الموضوع ووقف هذه العمليات، لافتاً إلى أن الأمر تم معالجته بسرعة قبل الانتشار.

وبيّن ناصر وجود 10 أرقام هواتف تدخّلت في نقل مراكز اقتراع بعض الناخبين، مؤكداً على أنها حُولت للنائب العام.

وشدد على وقوف اللجنة "بشكل حازم في وجه أي جهة تحاول عرقلة نزاهة العملية الانتخابية مهما كانت هذه الجهة"، منوهاً إلى أن المؤتمر يأتي لطمأنة المواطنين على سلامة سير العملية الانتخابية.