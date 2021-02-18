الصحة في غزة: انخفاض ملموس بمعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع

وطن: أكد تقرير لوزارة الصحة في قطاع غزة أن انخفاضا ملموسا سجل بمعدل وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع منذ عام 2006.

واستعرض التقرير أهم المؤشرات الصحية الحيوية التي تعكس الوضع الصحي في قطاع غزة والذي يشير إلى الانخفاض الملموس في معدلي الوفيات الخام، والأطفال الرضع.

واعتبر أن المؤشرات الصحية من اهم أدوات مراقبة الواقع الصحي في قطاع غزة، وهي المنطلق الرئيسي لصناع القرار للتخطيط للوضع الصحي.

وأوضح التقرير انخفاض معدل وفيات من 3.3 خلال العام 2006 إلى 2.7 خلال العام الماضي 2020 مما يعكس مدى تطور الخدمات الصحية المقدمة على صعيد رعاية الأطفال حديثي الولادة والتقدم في الحضانات ومستشفيات الولادة.

وأشار إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع من 20.5 عام 2006 إلى 9.8 خلال العام الماضي 2020.