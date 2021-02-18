"الخارجية" تدين جريمة إغراق أراضي المزارعين شرق غزة

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام قوات الاحتلال على إغراق مئات الدونمات الزراعية شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بواسطة فتح عبارات مياه الأمطار، ما ادى لتدمير تلك الأراضي ووقوع خسائر كبيرة للمزارعين، علما بأنها المرة الثانية التي ترتكب فيها قوات الاحتلال هذه الجريمة خلال شهر.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن اغراق الاراضي الزراعية شرق مدينة غزة جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يحاسب عليها القانون الدولي، وهي جزء لا يتجزأ من اعتداءات الاحتلال المتواصلة وحربه المفتوحة وحصاره الظالم على شعبنا في قطاع غزة بهدف تكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة ومحاولة تركيعه، وهو ما يؤدي إلى مزيد من المعاناة والآلام والعذابات التي تتكبدها الاسر الغزية وأجيالها.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجريمة، وطالبت المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة الخروج عن صمتها وادانة هذا الاعتداء، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتوفير الحماية لشعبنا بما في ذلك حماية المزارعين الفلسطينيين وارضهم وزراعتهم ومحاصيلهم.

كما طالبت الوزارة المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الاعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال، بما فيها جرائمه ضد شعبنا في قطاع غزة.