القطاع الزراعي في " شبكة المنظمات " يستنكر إغراق الاحتلال الأراضي الزراعية شرق غزة

وطن: استنكر القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدوده على قطاع غزة وإغراق مئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة بالمياه الفائضة.

واشار القطاع الزراعي في الشبكة إلى قيام الاحتلال بفتح سدوده شرق مدينة غزة بشكل متعمد وإغراق مئات الدونمات الزراعية شرق المدينة وإلحاق الضرر بالمحاصيل الزراعية والبنى التحتية والمعدات بتلك المنطقة.

وحمل القطاع الزراعي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر المباشرة وغير المباشرة نتيجة هذه الاعتداءات.

وطالب المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين وأراضيهم وتوفير الحماية لهم وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات.

كما طالب بتوفير آليات لتعويض المزارعين عن الخسائر التي يتعرضون لها وتعزيز صمودهم في تلك المناطق التي تعتبر أهمية كبرى وبخاصة أنها تمثل سلة الغذاء الرئيسية لقطاع غزة.