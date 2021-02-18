الصحة: 8 وفيات و627 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية ( رام الله 4، الخليل 1، سلفيت1، جنين 1، نابلس 1).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "الخليل (104)، سلفيت (35)، بيت لحم (63)، طولكرم (26)، ضواحي القدس (8)، قلقيلية (16)، أريحا والأغوار (19)، رام الله والبيرة (117)، نابلس (46)، جنين (22)، طوباس (0)"، قطاع غزة (171).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "الخليل (88)، سلفيت (26)، بيت لحم (106)، طولكرم (29)، ضواحي القدس (0)، قلقيلية (7)، أريحا والأغوار (13)، رام الله والبيرة (107)، نابلس (33)، جنين (33)، طوباس (8)"، قطاع غزة (210).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.