كورونا في غزة: لا حالات وفاة و171 اصابة جديدة

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس أنها لم تسجل أي وفيات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت (171) إصابة جديدة.

وأفادت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن الوزارة أجرت 1997 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 210 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 54041 اصابة، واجمالي الحالات النشطة 2168 حالة، واجمالي المتعافين 51335 حالة، واجمالي الوفيات 538 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 52 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 26 حالة.