"العفو الدولية" تدعو السعودية للإفراج عن القيادي بحماس محمد الخضري بعد تدهور صحته

وطن: أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي" تدهور صحة القيادي في حركة "حماس" محمد الخضري، المعتقل لدى السعودية، داعية الملك سلمان للإفراج عنه وعن ابنه هاني.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، نشرت صورة منها في أحدث تقاريرها على موقعها الإلكتروني.

وقالت المنظمة إن "الحالة الصحية للدكتور محمد الخضري الفلسطيني الجنسية والمعتقل في السعودية، تدهورت بسبب عدم حصوله على الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك العناية بقسطرة المثانة، ما أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز السيئة".

وجاء في التقرير أن "الدكتور الخضري (83 عاما) خضع لعملية جراحية وكان يعالج من سرطان البروستاتا عندما اعتقلته السلطات السعودية تعسفيا وابنه الدكتور هاني الخضري، في 4 أبريل / نيسان 2019".

وأضاف أنه "بعد ذلك بعام واحد تم إحضار محمد الخضري ونجله للمثول أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بمحام طوال هذه الفترة".