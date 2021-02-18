"التواصل سيكون مع الملك".. بايدن يوجه ضربة لوريث العرش السعودي

وطن: قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بشأن موعد الحديث بين الرئيس الأميركي جو بايدن، وولي العهد محمد بن سلمان، تمثل "ضربة قوية" لوريث العرش السعودي.

وردت ساكي على سؤال، الثلاثاء، حول موعد حديث بايدن مع محمد بن سلمان، قائلة: "لقد أوضحنا منذ البداية أننا سنقوم بإعادة ضبط علاقتنا مع السعودية".

وأضافت: "وجزء من ذلك هو إعادة الاتصال بين الولايات المتحدة والسعودية ليكون بين الرئيس والملك. أتوقع أنه في الوقت المناسب، سيجري الرئيس محادثة مع الملك سلمان، لكن ليس لدي توقعات بالجدول الزمني لهذه المحادثة".

وسواء كان عودة للالتزام ببرتوكول صارم، أم خطوة مقصودة، فإن ذلك يعكس رفض بايدن العلني لولي العهد السعودي، وفقا لـ "سي إن إن".

كمرشح، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بجعل السعودية "منبوذة"، وقدم ولي العهد كشخص "ذو قيمة اجتماعية ضئيلة"، وتعهد بإعادة تقييم العلاقة الثنائية بين البلدين.