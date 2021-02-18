الصحة في غزة تبدأ بتطعيم لقاح كورونا يوم الأحد المقبل

وطن: قال فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الصحة ستباشر بتطعيم لقاح كورونا صباح الأحد المقبل.

وأكد أبو وردة في تصريحات صحفية، أن بداية التطعيم ستكون للكوادر الطبية في المستشفى الأوروبي.

وأضاف أبو رودة: "نأمل بوصول كميات أخرى من اللقاح للقطاع خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "وصل أمس الساعة الثانية والنصف ظهراً 2000 جرعة من اللقاح الروسي، بتعليمات من وزيرة الصحة، وهذه الجرعات مخصصة للكوادر الطبية في العنائية المكثقة والطوارئ، وبعض مرضى زراعة الأعضاء وخاصة الكلى".

وشدد أبو وردة على أن قطاع غزة يشهد انخفاضاً فيما يتعلق بالحالة الوبائية.، مبيناً أن اليوم الأخير، شهد تسجيل 171 إصابة، وهناك حالات بين الحرجة والخطرة في المستشفيات، تصل إلى 52 حالة بينها ثلاث حالات حرجة، واجمالي الموجودين في المستشفيات 66 شخصاً.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سمحت أمس الأربعاء، بدخول لقاحات كورونا، بعد محاولات منعها من أكثر من أسبوع.