"حزب الله" ينشر فيديو لمواقع جيش الاحتلال العسكرية داخل مدن فلسطين المحتلة

وطن: نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يظهر المواقع العسكرية لجيش الاحتلال داخل المدن، أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر "الإعلام الحربي" التابع للحزب المقطع تحت عنوان: "أيها الصهاينة، لديكم أهداف عسكرية وأمنية داخل مدنكم".

وتداول ناشطون لبنانيون المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "ما لم يواجهه كيانكم".

وكان أمين عام الحزب حسن نصر الله قد قال مخاطبا رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي مؤخرا: "نحن لا نبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرضتم حربا سنخوضها".

وأضاف: "إذا قصفتم مدينة سنقصف مدينة، وإذا قصفتم قرى سنقصف المستوطنات".

وتابع: "أنت تفعل ما تريد ونحن سنفعل ما نريد… ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الحرب القصيرة إلى حرب شاملة".