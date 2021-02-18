استمرار تأثير المنخفض الجوي .. تساقط الامطار على معظم المناطق والثلوج فوق المرتفعات الجبلية

وطن: قالت دائرة الارصاد الجوية ان تأثير المنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ سيستمر اليوم الخميس، حيث يكون الجو غائما وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها 900 متر فوق مستوى سطح البحر حتى ساعات الصباح وفي ساعات المساء تبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والأخر والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتبقى الفرصة مهياة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الجمعة 2021/02/19 يستمر تأثير المنخفض الجوي و يستمر الجو غائما ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا ويتوقع انحسار المخفض الجوي خلال ساعات الليل المتأخرة والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

السبت 2021/02/20 يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد 2021/02/21 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر :

1- -تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

2- شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

5- اغلاق بعض الطرق في المرتفعات الجبلية العالية نتيجة لتراكم الثلوج.

6- تشكل الصقيع و الانجماد صباح السبت والاحد