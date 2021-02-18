ضبط برج بث لشبكات "اتصالات اسرائيلية" داخل خزان مياه في رام الله

وطن: ضبطت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء الاربعاء برج بث تقوية تابع لشبكات إسرائيلية مخفي داخل خزان مياه في مدينة رام الله.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ان الإدارة العامة للتراخيص ووحدة الشكاوي وبالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية والأمن الوقائي تمكنوا من ضبط برج تقوية تابع لشبكات إسرائيلية مخفي داخل خزان مياه في مدينة رام الله، حيث قامت بإزالته ومصادرة الأجهزة.

واكدت الوزارة أنها ستلاحق كل من يتعامل مع الشركات الإسرائيلية بهذا الخصوص.