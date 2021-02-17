تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية غدا بسبب الظروف الجوية السائدة

وطن: قرر مجلس الوزراء مساء اليوم تعطيل دوام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ليوم غد الخميس بسبب الظروف الجوية السائدة، مع استمرار عمل خدمات الطوارئ في الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات .

ودعا مجلس الوزراء في بيان للمتحدث الرسمي مساء اليوم المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني تحسباً من تساقط الثلوج وتشكُّل السيول في المناطق المنخفضة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة ، كما دعا إلى اتخاذ إجراءات السلامة والأمان في استعمال وسائل التدفئة مؤكداً جاهزيّة الطواقم الطبية، والدفاع المدني والبلديات في جميع المحافظات لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.