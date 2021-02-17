الدفاع المدني يتعامل مع 92 حادثا منذ الصباح

رام الله- وطن: أفاد جهاز الدفاع المدني، بأن طواقمه تعاملت مع 92 حادثا منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأشار في بيان صحفي إلى أن طواقمه تعاملت مع سبعة حوادث سير نتج عنها حالة وفاة في جنين، و12 إصابة بجروح متفاوتة.

وأوضح أن أعلى نسبة حوادث وقعت في محافظة جنين، ثم طولكرم، وأقلها طوباس.

وتابع: "النسبة الاعلى من الحوادث هي إزالة العوائق والأجسام التي تطايرت بفعل الرياح الشديدة، والتي وقعت في 24 منطقة، إضاقة إلى 12 حادث حريق بينها ثلاثة حرائق في منازل، وتصريف المياه من 16 منزلا ومنشأة".

في رام الله، تعاملت طواقم الدفاع المدني مع انسكاب وقود من خزانات تابعة لوزارة الزراعة في رام الله، كما أغلق شارعٌ خلف سرية رام الله بسبب أعمال الحفريات بالمنطقة.

وفي جنين، تم إغلاق شارع واد برقين الذي غرق بمياه الامطار، وإغلاق جزئي لشارع نابلس في ذروة الهطول، وتوزعت التدخلات على النحو التالي: 12 عملية انقاذ وسحب مركبات و7 عمليات شفط مياه من داخل منازل وثلاث حوادث سير وحريق منزل وإزالة أشجار وتأمين أماكن انهيارات ترابية وصخرية وجدران استنادية، وتركزت الحوادث على مداخل مدينة جنين وفي اليامون وقباطية ويعبد وعرابة وبرطعة ومرج بن عامر.

كما تم إغلاق جزء من طريق فرعي ببلدة كفل حارس بسلفيت، وأغلق جزء من طريق فرعي وسط مدينة طوباس، فيما أنقذ شخصين من داخل مركبة غمرتها المياه في وادي ببلدة الزاوية بمحافظة سلفيت.