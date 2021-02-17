الخارجية: وفاتان بفيروس كورونا بصفوف جاليتنا في السعودية

رام الله- وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 376، وعدد الإصابات 13295.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن سفارتنا والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية سجلتا حالتي وفاة جديدتين اليوم في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطن عبد القادر عبد الوهاب فياض (57 عاما)، والمواطنة خديجة عبدالغني بركات فياض (76 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 113 حالة.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية لم يسجل أية حالة وفاة جديدة أو إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم.