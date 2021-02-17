وزير التنمية الاجتماعية يطالب بالافراج العاجل والفوري عن الطفل أمل نخله وإنقاذ حياته

وطن: طالب وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني كافة هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل العاجل والفوري والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير الطفل أمل معمر علي نخلة (17 عاما) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، الذي يواجه الاعتقال الإداري داخل معتقل مجدو، بظروف صحية قاسية ومقلقة.

وقال مجدلاني في بيان صحفي وصل وطن، ان الطفل نخلة يعاني من إصابته بمرض نادر يدعى (الوهن العضلي الشديد) يضعف التواصل بين الأعصاب والعضلات، حيث يسبب له المرض نوبات من ضعف في العضلات، خاصة عضلات التنفس والبلع، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة ورعاية خاصة.

وحمل مجدلاني الاحتلال مسؤولية تدهور صحة الطفل نخله، الصادر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، حيث يرفض الاحتلال الإفراج عنه رغم صعوبة وضعه الصحي .

وقال مجدلاني ان "عدم مساءلة ومحاسبة الاحتلال وفقا لاتفاقية حقوق الطفل يجعل الاحتلال الإسرائيلي يوغل بالمزيد من الاعتداءات على الطفولة الفلسطينية التي تسجل يوميا المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى بما يخالف الاتفاقيات الدولية . "

ودعا مجدلاني كافة المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفولة ووسائل الاعلام لتشكيل حملة للمطالبة بالإفراج عن الطفل نخله وإنقاذ حياته المهددة في ظل ظروف اعتقاله اللإنسانية.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قالت اليوم إن الأسير القاصر أمل معمر علي نخلة (17 عاما) من مخيم الجلزون شمال رام الله، يواجه الاعتقال الإداري داخل معتقل مجدو، بظروف صحية قاسية ومقلقة.

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