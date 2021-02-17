وطن ترصد ردود الفعل على التلاعب بسجل الانتخابات .. الهيئة المستقلة: ما جرى جريمة يعاقب عليها القانون والبرغوثي يحذر: العالم يراقب الانتخابات ويجب محاسبة من قاموا بذلك

وطن: ما أن انتهت مرحلة تسجيل الناخبين للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية لعام 2021، مساء أمس الثلاثاء، حتى شكا العشرات من المواطنين بحدوث تلاعب في بياناتهم الانتخابية المسجلة في سجل الناخبين .

وشكا عشرات المواطنين من حدوث تلاعب بمعلوماتهم الشخصية في السجل الانتخابي، وتحديدا في نقل مركز الاقتراع داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، وهو ما يعد مخالفة قانونية، الأمر الذي دفع لجنة الانتخابات المركزية لاتخاذ إجرائين هما بإعادة من جرى تغيير ونقل مراكز اقتراعهم الى المراكز الاصلية، والاجراء الآخر بتقديم شكوى للنائب العام مع كافة الأدلة المتعلقة بما جرى.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عمار دويك لـ وطن ان ما جرى هو محاولة منظمة وخطيرة للعبث بالعملية الانتخابية، وجريمة يعاقب عليها القانون.

ولفت دويك ان شكاوى وردت الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان من قبل مواطنين تفيد بوجود خلل وتلاعب في معلوماتهم الانتخابية وتحديدا في نقل مراكز اقتراعهم الى منطقة اخرى، وكان لافتا ان الشكاوى جاءت من منطقة محددة في مدينة الخليل، وكذلك ان غالبية الشكاوى من مواطنين ذات توجهات سياسية معينة.

ولفت دويك الى انه جرى التواصل مع لجنة الانتخابات بخصوص تلك الشكاوى حيث كانت المشكلة واضحة لديهم وقاموا بإصلاح ما جرى كما قاموا بتحويل الأمر الى النيابة العامة.

واضاف دويك ان المواطنين بحاجة الى معرفة تفاصيل وتوضيحات ما جرى، خاصة انه يتضح مما جرى وجود أشخاص منظمين عملوا على التلاعب بالسجل الانتخابي ويبدو ان لديهم اطلاع على معلومات خاصة بالمواطنين مثل توجهاتهم السياسية وأرقام هوياتهم وهي معلومات خاصة جرى استغلالها من اجل نقل مراكز اقتراعهم الى مناطق بعيدة عن سكنهم.

ولفت دويك ان ما جرى هو محاولة لعرقلة مشاركة المواطنين في الانتخابات او احداث ارباك في عملية الانتخابات .

وتابع دويك "من حق المواطنين معرفة من يقف خلف هذا الموضوع، لأن ما جرى يعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها قانون، وكذلك تعد جريمة بحسب قانون العقوبات، لأن بها تلاعب وانتحال شخصية واحتيال، وبالتالي فهي تحتاج الى تحقيق جنائي وكذلك ان يعرف الناس من هم".

من جانبه قال المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات فريد طعم الله لـوطن للانباء، ان ما جرى هو تلاعب في سجل الناخبين، حيث وردتنا شكاوى وقد تحققنا منها وتبين وجود تلاعبات وتجاوزات من قبل بعض الأشخاص في سجل الناخبين.

ولفت طعم الله ان لجنة الانتخابات قامت فور ورودها الشكاوي بإعادة المواطنين الذين جرى تغيير مراكز الاقتراع الخاصة بهم دون علمهم الى مراكزهم الاصلية، والإجراء الثاني هو رفع شكوى للنائب العام مرفقة بالاثباتات اللازمة حول ما جرى وارقام هواتف الأشخاص الذين قاموا بذلك.

واضاف طعم الله ان على المواطنين التوجه الى لجنة الانتخابات وتقديم شكوى حال اكتشافهم اي خلل بمعلوماتهم الانتخابية.

وعن عدد الحالات التي جرى تغييرها قال طعم الله أنها بالعشرات، حيث لا تتجاوز 200 حالة.

ولفت طعم الله الى ان لجنة الانتخابات لا تعلم من الذين قاموا بذلك، وأنها قامت بتزويد النيابة العامة بأرقام هواتفهم الذين استخدموها في عملية التلاعب.

واكد طعم الله ان ما جرى يعتبر مخالفة لقانون الانتخابات وإجراءات اللجنة، وهو سوء استخدام لخدمة استحدثتها لجنة الانتخابات للتسهيل على المواطنين بسبب جائحة كورونا، نافيا ان يكون قد حدث اي اختراق لموقع لجنة الانتخابات او تزوير او ما شابه.

وانتقدت الفصائل والأحزاب الفلسطينية ما جرى من تلاعب في السجل الانتخابي، مشددة على ان ذلك يعد تدخلا مرفوضا سيؤثر سلبا على نزاهة الانتخابات.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لـ وطن ان التلاعب في سجل الانتخابات هو أمر خطير جدا، ونحن نثمن تدخل لجنة الانتخابات السريع ونطلب منها ان تفحص بدقة إذا ما كان هناك اي خلل آخر وقع، خاصة انه من الواضح ان جهات معينة تقف خلف هذا العمل وهو يمثل اعتداء على نزاهة الانتخابات وعلى حق الناخبين.

واضاف البرغوثي ان هناك ضرورة في الاسراع في اطلاق الحريات الانتخابية وتنفيذ قرار اجتماع القاهرة بما فيها إطلاق الحريات، وضمان عدم تدخل اي طرف في الانتخابات بما في ذلك الأجهزة الأمنية وضمان سلاسة وسلامة العملية الانتخابية بدقة ونزاهة، وكذلك الاسراع في اصدار مرسوم رئاسي بتشكيل محكمة الانتخابات، والتعديلات التي يجب إجراؤها على قانون الانتخابات والتي جرى التوافق عليها .

وشدد البرغوثي على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات كي لا تتكرر عملية التلاعب، وكذلك محاسبة من قاموا بالتعدي على سجل الناخبين حتى يكونوا عبرة لمن يفكر في التطاول على نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا ان العالم كله يراقب الانتخابات وينتظر إذا ما كانت الانتخابات ستكون نزيهة بالكامل ولذلك فإن اي مس بنزاهة الانتخابات هو مس بالشعب الفلسطيني.

كما اعتبر حزب الشعب الفلسطيني في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه، أن التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للناخبين في السجل الانتخابي، يمثل مؤشراً خطيراَ لما يمكن أن تواجهه العملية الانتخابية من تدخلات برزت في محطتها الأولى، الأمر الذي يتطلب تحقيقاَ عاجلاَ ومحاسبة من قام بذلك فوراً.

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من جانبها اعتبرت حركة حماس أن "التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك".

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