حكومة الاحتلال تصادق على صفقات شراء طائرات وأسلحة أميركية

رام الله- وطن: صادقت ما تسمة بـ "اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح" أمس، على السماح لجيش الاحتلال بالتوقيع على صفقات شراء أسلحة وعتاد عسكري أميركي حديث ومتطور لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، بعد أن صادقت اللجنة الوزارية على موافقة أولية على هذه الصفقات قبل أسبوعين.

ويقضي قرار اللجنة الوزارية بشراء سرب طائرات مقاتلة من طراز F35 من شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية المصنعة لهذه الطائرات، كما تمت المصادقة على شراء أربع طائرات عملاقة لتزويد الطائرات المقاتلة بالوقود في الجو من طراز KC-46 من شركة "بوينغ، لتحل مكان طائرات بوينغ – 707، التي يستخدمها جيش الاحتلال منذ سبعة عقود تقريبا، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء.

وتشمل الصفقة كميات من الذخيرة ذات الدقة العالية لسلاح الجو وأسلحة دفاعية أميركية أخرى، وبينها قطع لمنظومتي "القبة الحديدية" و"حيتس" لاعتراض الصواريخ.

ولم تتخذ لجنة التسلح قرارا بشأن مروحيات الشحن ونقل الجنود، لتحل مكان مروحيات مشابهة، يقول جيش الاحتلال أنها أصبحت قديمة بعد استخدامها منذ خمسين عاما، ويتوقع المصادقة على شراء مروحيات "تسينوك" من صنع "بوينغ" ومروحيات أخرى مشابهة من صنع "لوكهيد مارتن"، حيث يتوقع أن يكون حجم هذه الصفقة 7 مليارات دولار من المساعدات الأميركية، علما أنها استغلت في صفقات سابقة، ويتوقع أن تصادق "لجنة التسلح" على شراء سرب طائرات رابع من طراز F15، التي تستخدم للقصف.

وسيستمر صنع هذه الأسلحة سنتين على الأقل، بينما طائرات تزويد الوقود في الجو قد تصل قبل ذلك، بعدما طلبت دولة الاحتلال ووافقت الولايات المتحدة على الحصول على طائرات كهذه من طلبيات الجيش الأميركي.