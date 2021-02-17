اشتيه: نسعى مع الاتحاد الأوروبي وقطر لمعالجة مشكلة كهرباء غزة جذريا

رام الله- وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة تسعى مع الاتحاد الأوروبي وقطر لمعالجة مشكلة كهرباء غزة جذريا، مشيرا أنه سيعقد قريبا اجتماع لجميع الأطراف لمعالجة الموضوع".

جاء ذلك خلال لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، اليوم الأربعاء، في مكتبه في رام الله، وبحث معه موضوع الغاز لتشغيل محطة كهرباء غزة، ومساهمة الاتحاد الأوروبي في توصيل الغاز إلى المحطة، والمساهمة القطرية في ذلك، بما يضمن انتظام الكهرباء في القطاع.

وأطلع اشتية بورغسدورف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة، وناقش معه تنسيق المواقف خلال اجتماع مؤتمر المانحين (AHLC) المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

وبحث رئيس الوزراء مساهمة أوروبا في تسريع الحصول على لقاحات فيروس كورونا، من خلال مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

كما بحث مع بورغسدورف تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والتطويرية، خاصة التي تستهدف قطاعات الطاقة والتعليم، لا سيما في قطاع غزة.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاع غزة يشكل أولوية وطنية، لذلك تسعى الحكومة للنهوض بكافة القطاعات في غزة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الطاقة.

بدوره، أكد بورغسدورف استعداد الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل دعم جهود الحكومة في إنجاح العملية الانتخابية، إضافة إلى دعم جهودها في تطوير نوعية الخدمات المقدمة لقطاعي الطاقة والتعليم.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية "وفا"