اشتية يبحث مع وزيرة خارجية النرويج تحضيرات اجتماع المانحين AHLC

رام الله - وطن: بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء عبر مكالمة هاتفية، مع وزيرة خارجية النرويج ايني ماري اريكسون، ترتيبات اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC)، المزمع عقده في 23 من الشهر الجاري برئاسة النرويج، وبحضور أمريكي للمرة الأولى.

وقال رئيس الوزراء: "الاستعدادات جارية وعلى أكمل وجه من أجل التحضير لمؤتمر المانحين، وتم إبلاغنا أن الولايات المتحدة ستشارك في المؤتمر".

وأستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأولويات الفلسطينية والاحتياجات المالية لعام 2021، والتي يقع في صلبها التنمية بالعناقيد.

ودعا رئيس الوزراء النرويج للعب دور فاعل في خلق مسار سياسي جديد وجدي قائم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وداعم لحل الدولتين، ومستند للقانون الدولي والقرارات الأممية.