محامي المتهمين في قضية إسراء غريب لـوطن: المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمين بكفالة عدلية لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة

وطن- إبراهيم عنقاوي: قال خالد عمرو محامي المتهمين في قضية المغدورة إسراء غريب لـوطن، إن محكمة بداية قررت اليوم، إخلاء سبيل المتهمين بكفالة عدلية قيمتها 10 آلاف دينار عن كل متهم لحين الانتهاء من إجراءات المحاكمة.

وأضاف المحامي عمرو أن المحكمة نظرت للبينات المقدمة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي في الجلسة السابقة وكانت إفادته متناقضة، بالتالي أصبح للمحكمة قناعة بضرورة إخلاء سبيلهم بكفالة ويتم محاكمتهم طلقاء، وهذا إجراء قانوني.

ويأتي قرار المحكمة اليوم، بعد عشرات الجلسات التي عقدتها المحكمة للنظر في القضية.

وكان النائب العام أكرم الخطيب، قد وجه خلال مؤتمر صحفي عقد بتاريخ (12/9/2019) ، وبعد التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية تهمة "الضرب المفضي الى الموت"، بحق ثلاثة متهمين على خلفية مقتل الفتاة غريب، وهم شقيقيها، وزوج إحدى شقيقاتها

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