وصول دفعة لقاحات كورونا إلى غزة

وطن: وصلت ظهر اليوم الأربعاء، الدفعة الاولى من لقاحات "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا الى قطاع غزة٠ وأفاد مراسلنا، بأن دفعة أولى من لقاحات كورونا وعددها ألفا جرعة وصلت الى مستودعات الصحة في غزة قادمة من رام الله عبر معبر كرم ابو سالم التجاري جنوب شرق قطاع غزة٠

وأكد مستشار وزيرة الصحة، فتحي أبو وردة ان الدفعة التي تحتوي على ألفي لقاح ستكون الأولوية في اعطائها للعناية المكثفة والطوارئ في مستشفيات غزة٠

‏‫وكانت سلطات الاحتلال قد منعت وصول الشحنة الخاصة بلقاحات كورونا الاثنين الماضي الى غزة.

يشار إلى أن وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت أن الوزارة قامت بإعادة إرسال 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي من مستودعات الوزارة في رام الله إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وشددت على أن هذه الجرعات مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى (كوفيد- 19)، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.

"وفا"