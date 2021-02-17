التربية: امتحانات الثانوية العامة تبدأ في 17 حزيران المقبل

وطن: أكدت لجنة الامتحانات العامّة في وزارة التربية والتعليم عقد امتحان الثانوية العامة/ الدورة الأولى في محافظات الوطن كافة، والمدارس الفلسطينية خارج الوطن، بحيث يكون موعد الدورة الأولى بتاريخ السابع عشر من شهر حَزيران المقبل وَفق ضوابط الجودة الخاصّة بجميع إجراءات الامتحان، ومعاييرها.

وبيّنت اللّجنة أنّه تمّت دراسة الملاحظات والتغذية الراجعة من المديريات العامّة للتربية والتعليم، آخذين بالاعتبار خصوصية طلبتنا في القدس.

وأشارت اللّجنة إلى اتّخاذ سلسلة من الإجراءات الفنية اللازمة؛ للحفاظ على جودة الامتحان، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، والمساواة لجميع طلبة الثانوية العامّة عموماً، وطلبة مديرية القدس على وجه الخصوص، والقيام بإجراءات أخرى من شأنها توفير أجواء مريحة للطلبة وذويهم.