لا وفيات كورونا في غزة وتسجيل 153 إصابة جديدة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 1986 فحصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل وفيات.

وأوضحت الوزارة، في تقرير يومي لفيروس كورونا، أن 295 مصابًا بالفيروس تعافوا خلال المدة المذكورة.

وبيّنت أن تراكمي للمصابين وصل إلى 53871 إصابة، منهم 2208 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 51125، بينما سُجلّت 538 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 53 حالة، بينهم 26 في حالة بين خطيرة وحرجة.