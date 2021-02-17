سلطات الاحتلال تهدم العراقيب للمرة 183 رغم الأجواء العاصفة

وطن: هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 183 على التوالي.

ورغم حالة الطقس العاصفة والماطرة السائدة، اقتحمت جرافات الاحتلال قرية العراقيب وشردت أهلها في العراء.

وجاء هدم خيام العراقيب اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2021.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم فيها هدم خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء الماطرة ورغم جائحة كورونا.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.