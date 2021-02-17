محدث.. وزارة الصحة: إرسال 2000 جرعة لقاح سبوتنيك إلى قطاع غزة عبر معبر بيتونيا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم الأربعاء، بأن الوزارة قامت بإعادة إرسال 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي من مستودعات الوزارة في رام الله إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وأضافت د. الكيلة، في بيان صحفي مقتضب: " تم نقل 2000 جرعة عبر معبر بيتونيا صباح اليوم، وهي متوجهة إلى مستودعات الوزارة في المحافظات الجنوبية".

وشددت وزيرة الصحة، أن هذه الجرعات مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كوفيد 19، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.

وكانت مصادر عبرية أفادت أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، بيني غانتس، وافقا على نقل شحنة من لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، وذلك بعد تأخير استمر لحوالي أسبوعين.