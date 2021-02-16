القدس | وفاتان و392 إصابة بكورونا خلال يومين

وطن: توفي مقدسيان متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت المدينة المحتلة 392 إصابة جديدة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الثلاثاء.

وأفاد الجبريني بأن "مدينة القدس شهدت خلال يومين (الثلاثاء والإثنين) تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا في كل من شعفاط وصو رباهر، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 213 حالة منذ بدء انتشار الجائحة".

وقال الطبيب المقدسي إن "المدينة شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات، إذ رصدت أمس الإثنين 180 إصابة واليوم الثلاثاء 212 إصابة، ليرتفع عدد الحالات النشطة في المدينة إلى 1563 حالة وذلك بعد تسجيل 235 حالة شفاء خلال اليومين الماضيين".

وأضاف أن "عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بلغ 75 مريضا". وأشار إلى إقبال المقدسيين على اللقاح في رغم أن النسبة لا تزال متدنية.

وأوضح أن عدد المقدسيين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من تطعيم كورونا بلغ نحو 40 ألف مقدسي، بينما حصل 18 ألف شخص على الجرعة الثانية من اللقاح.