"فدا" يدين الاعتداء على الطبيب سلامة قمصية من بيت لحم

وطن: أدان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة الاعتداء الذي تعرض له الطبيب سلامة قمصية على أيدي أحد الأشخاص مستخدما في ذلك أداة حادة، ما ألحق بالطبيب قمصية، والذي يعمل في المشفى الفرنسي ببيت لحم، أذى بالغا خصوصا بيديه.

وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" القضاء "بانزال أقصى العقوبات بحق المعتدي خاصة وأنه نفذ اعتداء سابقا بحق الطبيب قمصية وألقي القبض عليه ثم أطلق سراحه!"

وأكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" على أن "أخذ القانون بالبيد واستخدام القوة بحق أفراد الطواقم الطبية، من الظواهر السلبية والمدانة والغريبة عن ثقافة مجتمعنا، وهي أحد أسباب تهديد وتوتير أجواء السلم الأهلي في بلادنا ويجب التصدي لها بحزم".