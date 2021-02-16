المحامي صلاح الدين موسى يكتب لـوطن: مجلس نقابة المحامين الموقر عليكم الاستمرار في المبادرة !!

البيان الذي صدر عن عدد من القضاة يوم أمس يدلل على أن الأزمة وصلت لمرحلة يجب نتداركها وإلا نحن أمام انهيار كامل للمنظومة القضائية وقد يكون البعض وللأسف معني بحرف البوصلة وأحسن صنعا نائب نقيب المحامين بنزع فتيل الأزمة في محكمة طولكرم كي يفوت الفرصة على من يريد أن يظهر الأمر وكأن الخلاف نزل من مستوى المعارضة للقوانين الصادرة بالشأن القضائي إلى نزاع بين عدد من المحامين وعدد من السادة القضاة أو حتى مع أعضاء من النيابة العامة أو مع جهاز الشرطة.

يُعد الاجتماع الايجابي الذي عقد اليوم الثلاثاء مع وزير العدل في مقر النقابة مؤشرا على ضرورة وأهمية تدخل رئيس الوزراء في أزمة سلة التشريعات القضائية، ولا بد من التواصل المباشر ما بين رئيس الوزراء وبحضور مستشار الرئيس للشؤون القانونية مع نقيب المحامين ومجلسها المنتخب للخروج من الأزمة.

إن تدخل كل من الإخوة جبريل الرجوب وحسين الشيخ في الملف سيعزز من احتمالية حلحلة الملف والخروج من هذه الأزمة التي تعصف بجمهور المتقاضين وحقوق المواطنين سيما وأنهم على تواصل مستمر مع فخامة الرئيس، وان الاجتماع المنتظر عقده مساء اليوم الثلاثاء مع اللواء جبريل الرجوب ومجلس النقابة يعد محطة أخرى للخروج من الأزمة.

نعتقد أن الخطوة التي بادر إليها وزير العدل والوفد المرافق له بزيارة مقر النقابة اليوم تحمل دلالات هامة وتعكس رغبة صادقة من الوزير لسماع الملاحظات الجدية التي طرحت من النقابة وعليه فأننا نقترح القيام بالخطوات التالية :

1- أن يوجه نقيب المحامين الدعوة لرئيس الوزراء لعقد جلسة في مقر نقابة المحامين بعد أن اطلع دولة رئيس الوزراء على فحوى ومضمون الاجتماع من وزير العدل بحيث تكون دعوة النقيب لرئيس الوزراء هدفها مناقشة الخطوات العملية لوقف هذه الرزمة التشريعية.

2- أن لا يتم فض الاجتماع أو الخروج بأي تصريحات إلا بعد الاتفاق على إنهاء الأزمة، وان التراجع عن حزمة القوانين أو وقف العمل بها لحين إيجاد صيغة توافقية حولها وهذا لا يعني أن احد الأطراف قد انتصر، بل سيكون الانتصار لمنظومة العدالة ولإعادة الثقة بها.

3- أن يتم دعوة ممثلين عن المجتمع المدني والنقابات للانضمام للاجتماع لاحقا لإطلاق خارطة طريق للتعامل مع تحديات وسبل الخروج من الأزمة.

4- أن يبادر نقيب المحامين ومجلس النقابة لتوجيه دعوة لأعضاء اللجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية وأمناء سر الفصائل لعقد اجتماع في مقر نقابة المحامين لطرح سبل الخروج من الأزمة وإطار التعامل الوطني الشامل مع هذا الملف الذي بات يعصف بالمكون الأساس في مجتمعنا وهو القضاء.

إن هذه الخطوات أو غيرها ستؤكد للجميع أن وجهت النقابة هو الحوار وان همها الأول والأخير هو وقف هذه الأزمة دون أن يسجل احد انتصارا على أي طرف بل أن تكون كل الأطراف مشاركة في إيجاد الصيغة التوافقية لعرضها على سيادة الرئيس، ولقد قام فخامة الرئيس في أكثر من موقف بسحب عدد من القرارات بقانون عندما تم التوضيح له أهمية سحب هذه القرارات، وبكل تأكيد لن يختل ميزان العدالة بسحب القرارات بقانون محل الأزمة ، بل أن المواطنين وجمهور قطاع العدالة والفاعلين فيه سيرون أن سحب هذه القرارات يمثل انتصارا للعقل والمنطق ولمنظومة العدالة.

بكل تأكيد فان نقيب المحامين يملك رقم هاتف رئيس الوزراء للتواصل معه وتوجيه دعوة له لزيارة نقابة المحامين لان لحظة القيادة تتطلب من النقيب ومن مجلس النقابة المبادرة للخروج من هذه الأزمة .

وما المانع أن يبادر رئيس الوزراء مثلا بزيارة لمقر النقابة غدا، فان هذه الخطوة إن تمت تعني أن الرسالة قد وصلت، وان وجهت الحكومة هي الخروج من الأزمة بالتعاون مع كافة الجهات.

فان فعلها رئيس الوزراء وزار مقر نقابة المحامين يكون قد سجل سابقة هامة في ثقافة الحوار وتعزيز روح الثقة بين قطاع العدالة وبما تمثله النقابة من وزن ومكانة في هذا القطاع الهام.