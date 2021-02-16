السلطة القضائية تقلص الدوام في المحاكم النظامية وإدارات مجلس القضاء الأعلى غدا وبعد غد بسبب الأحوال الجوية

رام الله- وطن: أعلنت السلطة القضائية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدوام الرسمي في كافة المحاكم النظامية بمختلف درجاتها، وفي كافة المحافظات، وكذلك دوام إدارات مجلس القضاء الأعلى، ليوم غد الأربعاء الموافق 17-2-2021 سيبدأ عند الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك نظرا للأحوال الجوية السائدة في البلاد.

وكانت الأرصاد الجوية الفلسطينية توقعت سقوط الثلوج يوم غد الأربعاء على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر، في محافظات الخليل ورام الله والقدس ونابلس.

كما حذرت الارصاد الجوية المواطنين من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وخطر تشكل السيول، وانزلاق السيارات على الطرقات، والرياح الشديدة.