سلطة النقد تقلص دوام البنوك ومؤسسات الإقراض غدا وبعد غد بسبب الأحوال الجوية

رام الله- وطن: أعلنت سلطة النقد لجمهور المواطنين أنه بسبب الأحوال الجوية السائدة، فقد تقرر أن تستقبل المصارف ومؤسسات الإقراض المواطنين، يومي الأربعاء والخميس، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، متمنية السلامة للجميع.

وكانت الأرصاد الجوية الفلسطينية توقعت سقوط الثلوج يوم غد الأربعاء على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 700 متر، في محافظات الخليل ورام الله والقدس ونابلس.

كما حذرت الارصاد الجوية المواطنين من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وخطر تشكل السيول، وانزلاق السيارات على الطرقات، والرياح الشديدة.