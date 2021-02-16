اشتية يدعو إيرلندا لبذل جهود لصياغة موقف أوروبي للاعتراف بفلسطين وحماية حل الدولتين

وطن: دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، إيرلندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وبذل كافة الجهود لصياغة موقف أوروبي فاعل وداعم للاعتراف بفلسطين وحماية حل الدولتين.

وطالب اشتية، وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء عبر "الفيديوكونفرنس"، بالضغط على إسرائيل من أجل السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة في الانتخابات، سواء كان ذلك ترشحا أو انتخابا، إضافة إلى إرسال مراقبين دوليين للإشراف على العملية الانتخابية.

وأطلع رئيس الوزراء، الوزير الإيرلندي، على تطورات استعادة العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، سيما على صعيد إعادة افتتاح البعثات الدبلوماسية في واشنطن والقدس، إضافة إلى إعادة الدعم الاميركي المقدم لفلسطين والأونروا.

واستعرض الترتيبات الجارية لمؤتمر المانحين المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، بمشاركة الولايات المتحدة، إضافة إلى جهود الحكومة في مواجهة انتشار فايروس كورونا، وجهود عقد الانتخابات.

وناقش رئيس الوزراء، سبل تفعيل الرباعية الدولية، وتوفير رعاية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام، بمرجعية واضحة على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد كوفيني استعداد ايرلندا لتقديم كافة أشكال المساعدة للحكومة الفلسطينية من أجل تسهيل سير الانتخابات العامة، وإحياء العملية السياسية.

(وفا)