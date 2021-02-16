افتتاح غرف طوارئ في القدس لمساندة المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال فترة المنخفض

وطن: افتتح نشطاء في مختلف أرجاء احياء وقرى القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، غرف طوارئ لمساندة المواطنين وتلبية ااحتياجاتهم خلال فترة المنخفض.

وأعلنت حركة "فتح" إقليم القدس، عن فتح غرف الطوارئ تحت عنوان" القدس في العيون"، لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي بالتعاون مع محافظة القدس المحتلة.

وقال أمين سر إقليم القدس شادي مطور، "تأتي الحملة ضمن نشاطات وفعاليات قيادة الاقليم من ضمنها غرف الطوارئ لمواجهة المنخفض الجوي والوقوف لجانب سكانها الذين يعانون الاهمال المتواصل من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، من إنعدام البنية التحية، إضافة للمنازل التي تعاني من تصدعات وتشققات نتيجة الحفريات المستمرة أسفل المسجد الاقصى المبارك وتحديدا داخل احياء البلدة القديمة، وفي بلدة سلوان".

وتابع: تم تشكيل غرف طوارئ في أحياء مختلفة من مدينة القدس إضافة لغرف الطوارئ في شمال غرب القدس، والعيزرية وأبو ديس للعمل لخدمة المواطنين.

وفي بلدة العيسوية، إفتتحت جمعية إسعاف طوارئ العيساوية غرفة الطوارئ منذ أمس.

وشكر أعضاء جمعية إسعاف طوارئ العيسوية، قيادة حركة فتح- إقليم القدس، ومحافظة القدس على إهتمامهم الدؤوب تجاه مدينة القدس في ظل التهويد المستمر بحقها والاجراءات العنصرية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

وبينوا أن الجمعية استلمت محطات مياه، ومولدات كهرباء، وطفاية حريق ومعدات طوارئ اضافة لتوفير جرافات لكل منطقة في المدينة.

(وفا)