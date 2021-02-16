افتتاح غرف طوارئ في القدس لمساندة المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال فترة المنخفض
وطن: افتتح نشطاء في مختلف أرجاء احياء وقرى القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، غرف طوارئ لمساندة المواطنين وتلبية ااحتياجاتهم خلال فترة المنخفض.
وأعلنت حركة "فتح" إقليم القدس، عن فتح غرف الطوارئ تحت عنوان" القدس في العيون"، لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي بالتعاون مع محافظة القدس المحتلة.
وقال أمين سر إقليم القدس شادي مطور، "تأتي الحملة ضمن نشاطات وفعاليات قيادة الاقليم من ضمنها غرف الطوارئ لمواجهة المنخفض الجوي والوقوف لجانب سكانها الذين يعانون الاهمال المتواصل من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، من إنعدام البنية التحية، إضافة للمنازل التي تعاني من تصدعات وتشققات نتيجة الحفريات المستمرة أسفل المسجد الاقصى المبارك وتحديدا داخل احياء البلدة القديمة، وفي بلدة سلوان".
وتابع: تم تشكيل غرف طوارئ في أحياء مختلفة من مدينة القدس إضافة لغرف الطوارئ في شمال غرب القدس، والعيزرية وأبو ديس للعمل لخدمة المواطنين.
وفي بلدة العيسوية، إفتتحت جمعية إسعاف طوارئ العيساوية غرفة الطوارئ منذ أمس.
وشكر أعضاء جمعية إسعاف طوارئ العيسوية، قيادة حركة فتح- إقليم القدس، ومحافظة القدس على إهتمامهم الدؤوب تجاه مدينة القدس في ظل التهويد المستمر بحقها والاجراءات العنصرية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وبينوا أن الجمعية استلمت محطات مياه، ومولدات كهرباء، وطفاية حريق ومعدات طوارئ اضافة لتوفير جرافات لكل منطقة في المدينة.
(وفا)