الإغاثة الزراعية ولجنة الحماية المجتمعية توزعان طرود معقمات على الأسر المصابة بفايروس كورونا في سلفيت

وطن: وزعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ولجنة الحماية المجتمعية طرود معقمات على الأسر المصابة بفايروس كورونا في قرية فرخة بمحافظة سلفيت، وذلك بسبب تفشي الفايروس في البلدة، التي بلغ عدد الإصابات فيها 75 إصابة نشطة لغاية اللحظة.

وشملت الطرود الصحية ( كمامات ، معقم كحولي ، صابون ، مناديل ورقية معقمة ) ، عملت طواقم الإغاثة الزراعية وأعضاء لجان الحماية المجتمعية على تغليفها و إيصالها لمنازل المصابين و منازل الأسر المتعففة في القرية .

وأشار عضو لجنة الحماية المجتمعية في فرخة مصطفى حماد الى أن اللجنة رصدت منذ اللحظة الأولى لتفشي الفايروس في القرية حاجة المواطنين لمواد التعقيم خصوصا بعد قرار اغلاق البلدة و عدم قدرة الأسر على الوصول لها، وهو الأمر الذي استدعى مخاطبة الإغاثة الزراعية من أجل تنظيم حملة مشتركة و توفير المعقمات للمواطنين في القرية .

وأوضح كل من منسقة مشروع " حماية حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني ولمواجهة فايروس كورونا المستجد " تماضر عقل و منسق وحدة لجان الحماية المجتمعية في الإغاثة الزراعية أسد الكردي، أن الحملة جاءت للتخفيف عن الأسر المتضررة من فايروس كورونا بمساعدة لجان الحماية المجتمعية في القرية و التي تم تدريبها سابقا على مواضيع الاستجابة الطارئة خلال الكوارث و سبل التعامل معها ، بما فيها إعداد خطط الطوارئ و رصد احتياجات مجتمعاتهم المحلية و مخاطبة المؤسسات من أجل تغطية هذه الاحتياجات.

يشار الى أن الإغاثة الزراعية أطلقت حملتها " إحنا معكم " في نيسان من العام النصرم لمواجهة تفشي فايروس كورونا في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ، حيث عملت المؤسسة على تنظيم عشرات حملات الرش و التعقيم في مختلف البلدات و القرى الفلسطينية ، كما عملت على تنظيم حملات إغاثة للقرى و البلدات المنكوبة بالوباء و ساعدتها من خلال توفير أطنان من الخضار و الفواكه بالإضافة لألاف طرود المعقمات.

جدير بالذكر أن مشروع " حماية حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني ولمواجهة فايروس كورونا المستجد " الممول من وكالة الكتلان للتعاون و التنمية من خلال المؤسسة الإسبانية ACPP .