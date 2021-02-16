حكومة الاحتلال تجتمع لبحث "مسألة أمنية طارئة"

وطن: دعا رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مجلسه الوزاري، إلى عقد جلسة طارئة مساء اليوم، الثلاثاء.

وذكرت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، نقلا عن مصدر مطلع، أن "الحكومة الإسرائيلية ستناقش مسألة أمنية طارئة".

ولفتت إلى أن الجلسة تعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس وليس عبر تطبيق "زوم".

وأشارت إلى أن الدعوة جاءت عبر مكالمة هاتفية مباشرة إلى مكاتب الوزراء المشاركين.

وبحسب المحلل السياسي في موقع "واللا"، باراك رافيد، فإن الجلسة تنعقد في تمام الساعة السادسة مساءً.

وشدد رافيد نقلا عن مصدرين رفيعي المستوى (لم يحددهما) على أن الجلسة "عاجلة وستبحث مسألة أمنية سرية".

وأكد أن الجلسة لا تتعلق بفيروس كورونا.

(عرب 48)