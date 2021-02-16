المكبر يحقق فوزا كبيرا على وادي النيص في دوري المحترفين

الخليل- وطن: فاز فريق جبل المكبر "النسور"، على ترجي وادي النيص، بثلاثة اهداف لهدف، في لقاء جمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد هواري بومدين في دورا، ضمن الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين بكرة القدم.

وحافظ المكبر على ترتيبه الثالث، رافعا رصيده الى 28 نقطة، فيما بقي وادي النيص في ذيل اللائحة بالمركز الثاني عشر ، برصيد أربع نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المكبر بهدف جاء في الدقيقة 17 حمل توقيع الوافد الجديد أمير نفاع.

وفي الشوط الثاني، عزز اللاعب شهاب قنبر من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني، وقلص الترجي الفارق بهدف عن طريق سلطان الزعبي في الدقيقة 70، إلا أن المكبر عاد وتقدم بالنتيجة بواسطة نجمه الاول وهدافه شهاب القنبر، الذي سجل هدف فريقه الثالث وهدفه الشخصي الثاني.

المصدر: وفا