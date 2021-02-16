مديريات التربية في الضفة وغزة تعلن: دوام المدارس عن بعد يومي الأربعاء والخميس

وطن: أعلنت مديريات التربية والتعليم في الضفة وغزة أن دوام المدارس غدا وبعده سيكون عن بعد "إلكترونيا" نظرا للأحوال الجوية السائدة.

وقال الناطق باسم الوزارة د. صادق الخضور لـوطن، إن الوزارة فوضت مدراء التربية في المحافظات باتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بدوام المدارس بسبب الأحوال الجوية.

وذكرت المديريات في بيانات صحفية نشرتها على صفحاتها في موقع "فيسبوك" أنه سيتم تأجيل كافة الامتحانات التي كانت معدة ليومي الأربعاء والخميس ليتم تقديمها خلال الأسبوع المقبل وفق برنامج تعده المدرسة.

وشددت على أن تقوم المدارس بالتحقق من إجراءات السلامة والأمان فيها.