ذوو الأسرى يحملون الاحتلال المسؤولية عن حياة أبنائهم ويطالبون بتدخل عاجل

وطن: حمل ذوو الأسرى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائهم القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم المرضى، الذين يعيشون أوضاعا صحية صعبة وسط إهمال طبي متعمد.

وتوجهوا خلال اعتصامهم الأسبوعي أمام مكتب الصليب الأحمر بطولكرم، اليوم الثلاثاء، برسالة دعم ومساندة للأسرى البواسل، مؤكدين أن وقفتهم هي لإيصال صوت الأسرى ورسالتهم للعالم، في ظل الصمت الدولي تجاه قضيتهم، وما يتعرضون له من ممارسات قمعية من قبل الاحتلال.

وطالبوا كافة المؤسسات الرسمية والشعبية وفصائل العمل الوطني، بالتضامن مع الأسرى ووضع قضيتهم على سلم الأولويات في الشارع الفلسطيني، وتكثيف الفعاليات التضامنية معهم.