"بتكوين" تخترق حاجز 50 ألف دولار

وطن: اخترقت العملة الرقمية "بتكوين" حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى في أعلى سعر تسجله على الإطلاق، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي ذلك، بعدما سجلت بيتكوين، صباح اليوم، مستوى تاريخيا، حيث صعدت فوق مستوى 49.4 ألف دولار.

ويأتي الارتفاع بعدما أعلنت شركة "تسلا" في مطلع فبراير الجاري أنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في عملة "البيتكوين" كجزء من سياستها الاستثمارية المحدثة.

بالإضافة لذلك تعتزم الشركة البدء في استخدام العملة الرقمية في الدفع لقاء منتجاتها في المستقبل القريب.

وارتفعت العملة المشفرة 72% منذ بداية العام الجاري.