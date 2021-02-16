دائرة رام الله الانتخابية تشارك في لقاء توعوي ثان بالانتخابات لطاقم الادارة المالية العسكرية

وطن: شاركت دائرة رام الله الانتخابية في لجنة الانتخابات المركزية في لقاء توعوي بالتسجيل للانتخابات العامة لمجموعة ثانية من موظفي الادارة المالية العسكرية في رام الله اليوم.

وجاء اللقاء بتنسيق من وزارة شؤون المراة التي تتعاون مع مكتب الدائرة ضمن خطتها لتعزيز الديمقراطية والحث على الانتخابات في المجتمع الفلسطيني مستهدفة الفئات العمرية المختلفة التي يحق لها التسجيل والانتخاب.

وتحدث ممثل دائرة رام الله عن أهمية التسجيل، وضرورة الاسراع في ادراج اسماء الناخبين في سجل الانتخابات قبل نهاية يوم السادس عشر من الشهر الجاري لضمان حقهم في الترشح والاقتراع.

من جانب آخر واصل مكتب دائرة رام الله الانتخابي في اللجنة أعمال التسجيل الورقي للحالات الخاص التي يتطلب ادراج اسمائهم في سجل الناخبين اثبات الاقامة والجنسية لمواطني غزة المقيمين في الضفة الغربية، وحملة جوازات السفر الأجنبية، وحالات لم الشمل.

كما واصل مكتب الدائرة اعمال التوعية والتسجيل من خلال المراكز الثابتة والمراكز المتنقلة، وتمت تغطية جميع القرى في محافظة رام الله والبيرة، في الوقت الذي الذي لوحظ فيه اقبال على التسجيل.