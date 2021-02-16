"الصحة": تسجيل 6 حالات وفاة و1043 اصابة جديدة بكورونا

وطن: اعنلت وزيرة الصحة د. مي كيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات وفاة و1043 اصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة باستثناء القدس.

وأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية "الخليل 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، قلقيلية 1"، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (106)، طولكرم (59)، قلقيلية (51)، بيت لحم (128)، الخليل (95)، جنين (52)، طوباس (21)، ضواحي القدس (117)، رام الله والبيرة (206)، أريحا والأغوار (18)، نابلس (65)"، قطاع غزة (125).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي"سلفيت (44)، طولكرم (20)، قلقيلية (5)، بيت لحم (80)، الخليل (64)، جنين (27)، طوباس (6)، ضواحي القدس (0)، رام الله والبيرة (181)، أريحا والأغوار (3)، نابلس (22)"، قطاع غزة (325).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 67 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.