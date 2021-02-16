مديرية تربية رام الله والبيرة لوطن: دوام المدارس الحكومية والخاصة يومي الاربعاء والخميس سيكون عن بعد بسبب المنخفض الجوي

رام الله- وطن: أكد مدير عام التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة، باسم عريقات، لوطن، أن دوام المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال يومي الأربعاء والخميس 17،18/2/2021 سيكون عن بعد، نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بمنخفض جوي عميق وتساقط للثلوج.

وأضاف عريقات: خوفاً على أمن وسلامة الطلبة تقرر أن يتحول دوام المدارس يومي الاربعاء والخميس الى التعليم عن بعد "التعليم الالكتروني وتفعيل برنامجي E-school ، Teams" مع التركيز على اعداد برنامج مسيبق يركز على مواضع اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، العلوم مختلف فروعه.