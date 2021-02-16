اتحاد لجان العمل النسائي يعقد اجتماعا لمكتب المحافظة في قلقيلية للتحضير للانتخابات

وطن: عقد اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني اجتماعا لمكتب المحافظة للجان في قلقيلية تناول به خطة التحضير للمشاركه في الانتخابات.

وثمن الاجتماع النتائج الايجابية التي أسفر عنها جولة الحوار في القاهرة في ظل جو من التوافق الوطني على عدد من القضايا الخلافية.

حيث تم الاتفاق على إجراء الانتخابات في موعدها وفقا للمرسوم الرئاسي باعتبارها مدخل رئيسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وبناء مؤسسات السلطه ومنظمة التحرير الفلسطينية.

كما ثمن ما ورد في البيان من إطلاق الحريات العامة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين.

وأفادت ندى طوير رئيسة اتحاد لجان العمل النسائي اننا كنا نتطلع إلى اقرار التوصيات التي رفعت للرئيس بضرورة رفع نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30 % وتخفيض سن الترشح.

وأضافت بأننا كلنا أمل في متابعة الجهود لإنجاح هذه العملية الديموقراطية وان تحظى المراه والشباب بتمثيل متقدم ومميز بما يتناسب ودورهم ولضخ دماء جديده الى النظام السياسي الفلسطيني.

كما وجهت طوير رسالة الى عموم النساء وشددت فيها على ضرورة التسجيل ضمن الفتره المحددة إلكترونيا أو عبر المراكز المعلن عنها في كل منطقة.